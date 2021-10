Em ‘A Fazenda’, Erasmo diz que Erika Shcneider se afastou dele para voltar com ex

Erasmo Viana abriu o jogo na última quarta-feira (6) e falou a sua versão sobre o affair que teve com Erika Schneider, colega de confinamento no reality rural. O ex de Gabiela Pugliese revelou em conversa com Tiago Piquilo que a relação chegou ao fim quando a dançarina se afastou dele e voltou com o ex-namorado.

“A gente se conheceu, primeira vez, aí rolou uma vez só. A gente estava conversando, daqui a pouco ela foi, voltou com o cara, ex-marido dela, ex-namorado, sei lá. Parou de me responder, me ignorou. Falei: ‘Car*i, tratando a menina, como eu trato as mulheres, assim, normal, mas tratando como rainha mesmo’. Daqui a pouco a menina some, ignorou”, disse o peão.

O influencer disse que após o acontecido, um amigo dele chegou a encontra-la na academia acompanhada do rapaz. Segundo Erasmo, um tempo depois ela voltou a interagir com ele.

Eu falei: ‘Beleza, que bom que ela tá com o cara, voltou, vai ser feliz’. Nem procurei mais, nunca mais, vai lá, seja feliz. Daqui a pouco, do nada, começou a curtir minhas fotos de novo. Eu mandei mensagem, falei: ‘E aí, beleza?’. Ela: ‘E aí, tudo bem?’. [Respondi]: ‘Pô, você sumiu, mandei mensagem, você não me respondeu’. [Ela]: ‘Ah, eu não sabia como te falar, não conseguia’. […] Ela fugiu da parada. Me deixou assim. Não me deu satisfação, nem uma mensagenzinha: ‘Voltei com meu ex e tal’. Ela não tinha capacidade de me escrever. Muito louco isso. Ela meio que fugiu. Preferiu não falar nada. A partir daí, eu falei: ‘Beleza’”, finalizou.