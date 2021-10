Em ‘A Fazenda’ MC Gui se revolta e ameaça agredir Rico Melquiades: ‘Vou acabar com ele’

MC Gui revelou que chegou no limite com as provocações de Rico Melquiades em “A Fazenda 13”. O funkeiro conversou com alguns peões sobre a razão pela qual se estressou com o influencer na manhã do último sábado (9).

“Eu tava na cozinha fazendo o meu pão, aí ele: ‘Bom dia Maria vai com as outras’. Aí eu fiquei quieto. Ela ficou rindo e depois eu sentei pra fazer meu pão e ele ficou: ‘Vai come logo, come logo que você não tem nem tempo, você tem que trabalhar”, iniciou.

“Ele ficou me tirando mesmo, tá ligado, eu fiquei estressado, aí eu levantei, pus minha galocha e desci pra fazer as paradas. Ela tá todo dia me tirando e chega de noite ele mete o louco, tenta falar comigo”, disse o MC.

Ainda durante a conversa com Dynho Alves, Gui Araújo, Tiago Piquilo e Sthe Matos, ele revelou que está esperando o reality acabar para acertar as contas.

“Na final, eu só quero ter certeza, mesmo que eu não esteja aqui, a hora que ele sair eu vou acabar com ele, mano, eu vou acabar com ele. Ele tá vindo num ponto, como se ele quisesse que eu agredisse, fizesse alguma coisa com ele”, finalizou.