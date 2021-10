Em ‘A Fazenda’, Sthe Matos diz que ex vazou vídeo íntimo dela e Victor Igoh

A baiana Sthefane Matos revelou em ‘A Fazenda 13’ que vídeo íntimo com Victor Igoh, vazado em outubro do ano passado, foi publicado pelo seu ex-namorado Abner Pinheiro.

Em conversa com colegas de confinamento, a influenciadora digital afirmou que costuma filmar as relações sexuais com o atual noivo e que uma dessas imagens acabou indo para a “nuvem” celular.

“Eu sei quem foi. Foi o meu ex. Ele apagou tudo: fotos do meu parto, momentos da minha vida… Pegou um print de uma conversa e anexou num processo. Ele era o único que tinha a minha senha”, contou Sthe.

“Aí, eu saia na rua, olhava as pessoas e quando alguém me olhava na cara eu ficava assim: ‘caral**, me viu nua e voltava pra casa chorando’. O que me ajudou é que ele [noivo atual] gravou uns stories falando que eu era maravilhosa na vida, na cama e não tinha nada demais disso tudo”, continuou Sthe.