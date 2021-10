Em ano do centenário, Figueirense apresenta nova linha de uniformes no Orlando Scarpelli – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 15 (AFI) – No ano de seu centenário, o Figueirense apresentou seus novos uniformes na tarde de quinta-feira, em seu estádio Orlando Scarpelli. No evento, também houve o anúncio da nova loja online do clube.

Foram apresentados as camisas modelo 1 (mandante), com as tradicionais listras verticais na cor preto e branco. Ainda conta com calção e meião preto. Na parte da barra está escrito “Time do povo” e o selo comemorativo dos 100 anos do clube.

Já a camisa 2 (visitante), é mais básica, com camisa, meião e calção branco.

Para os goleiros, terão dois uniformes. Um bordô e um verde. Nos detalhes, relevo que remetem à ponte Hercílio Luz, cartão postal de Florianópolis.

TRABALHO COMPLETO

A Volt Sports, marca brasileira, fornecedora de material esportivo do clube, ainda irá contemplar outras áreas como categorias de base, futebol e feminino e ampliar a linha de produtos licenciados. A empresa também será responsável por reformar a loja oficial do clube localizada no estádio, e distribuir material do clube nas principais lojas esportivas do Brasil.

A estreia do novo uniforme será no dia 27 de outubro, no clássico contra o Avaí, pela Copa Santa Catarina, no Orlando Scarpelli.