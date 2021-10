Em casa, ABC-RN e Botafogo-PB vencem e avançam nas eliminatórias – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Mais dois times garantiram classificação à terceira fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste 2022 na noite desta quarta-feira. Jogando em casa, ABC-RN e Botafogo-PB confirmaram o favoritismo e avançaram.

Atuando no Frasqueirão, em Natal (RN), e motivado pelo acesso no Campeonato Brasileiro Série D, o ABC abriu 2 a 0 contra a Jacuipense-BA com Negueba e Wallyson. O time potiguar levou um susto, pois os baianos empataram com gols de Danilo Rios e Jeam. Mas Wallyson e Negueba fizeram mais um cada e garantiram a vitória por 4 a 2.

Já no Almeidão, em João Pessoa (PB), o Botafogo abriu o placar diante do Imperatriz-MA no primeiro tempo com Ederson. O placar não se alterou até os 46 minutos da etapa final, quando Bruno marcou e sacramentou a vitória paraibana por 2 a 0.

CLASSIFICADOS E VAGAS RESTANTES

Sousa-PB, Ferroviário-CE, Vitória-BA e Floresta-CE também já estão classificados. Ainda restam duas vagas para a terceira fase, que serão decididos nesta quinta-feira. O América-RN recebe o Moto Club-MA, às 19h, enquanto o CRB recebe o River-PI, às 21h30.

REGULAMENTO

Assim como na primeira fase, a segunda fase tem oito confrontos únicos. A fase controu com as entradas de oito times: Confiança-SE, Santa Cruz-PE, Ferroviário-CE, Vitória-PE, ABC-RN, Botafogo-PB, América-RN e CRB-AL.

Os oito que avançarem à terceira fase decidem as quatro vagas na Copa do Nordeste 2022. A fase decisiva será realizada em dois jogos.

CONFRONTOS DA 3ª FASE

CRB ou River x América-RN ou Moto Club

Floresta x Ferroviário

Sousa-PB x ABC

Vitória x Botafogo-PB

RESULTADOS: