Em crise, time que jogou o Brasileirão faz ‘bazar’ para arrecadar dinheiro – Futebol Interior

Curitiba, PR, 30 (AFI) – Rebaixado para a Série D em 2021, o Paraná vive crise financeira e tem inovado para arrecadar dinheiro. A nova ação do clube foi realizada um mega feirão, uma espécie de bazar, para comercializar produtos oficiais do time aos torcedores.

A intenção do clube é comercializar cerca de 2.000 peças, entre camisetas, calções, meiões e roupas de concentração. O evento acontece no Ginásio 2 da sede da Kennedy neste sábado, das 9 horas às 20 horas, e no domingo, das 9 horas às 17 horas.

O Paraná quer atrair os torcedores dizendo que o evento será melhor do que qualquer Black Friday, pois os itens disponibilizados custam a partir de R$ 15.

“Quer um motivo ainda maior? Ajudar na reconstrução do nosso Tricolor. Venha adquirir suas peças e ainda ajudar o nosso Tricolor em mais um desafio”, diz a nota oficial divulgada pelo clube paranaense.

Neste ano, o Paraná foi rebaixado na Série C do Campeonato Brasileiro e em 2022 terá que disputar a Quarta Divisão Nacional.

São inúmeros problemas financeiras e centenas de processos no Poder Judiciário. Situação que poucos esperavam de um clube que em 2018 disputou a elite do Campeonato Brasileiro.