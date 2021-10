Em dia de definições na Copa Paulista, confira TODOS os RESULTADOS desta TERÇA-FEIRA – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – A terça-feira (19) teve grandes jogos do começo ao fim do dia. O maior destaque ficou para a rodada final da primeira fase da Copa Paulista, que definiu os classificados para às quartas de final. Já na Série B, o Coritiba venceu o Sampaio Corrêa e manteve a ponta, enquanto Londrina e Goiás empataram sem gols.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A terça-feira (19) ainda teve jogos da Copa do Nordeste, Copa Verde, Copa do Brasil Sub 17, Argentino, Liga dos Campeões e Liga Europa.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA (19):

SÉRIE B

Londrina 0 x 0 Goiás

Coritiba 2 x 0 Sampaio Corrêa-MA (EM ANDAMENTO)

COPA PAULISTA

Portuguesa 0 x 0 Atibaia

Votuporanguense 0 x 2 Comercial

Botafogo 2 x 0 Velo Clube

Rio Claro 0 x 2 XV de Piracicaba

São Bento 0 x 1 Noroeste

São Bernardo 1 x 0 Primavera

Santos 0 x 1 EC São Bernardo

São Caetano 4 x 0 Juventus

COPA DO NORDESTE

Confiança 1 x 1 Sousa-PB

Ferroviário-CE 3 x 0 Juazeirense-BA (EM ANDAMENTO)

Vitória 3 x 0 Itabaiana-SE (EM ANDAMENTO)

Santa Cruz 2 x 1 Floresta-CE (EM ANDAMENTO)

COPA VERDE

Remo-PA 9 x 0 Galvez-AC

COPA DO BRASIL SUB-17

São Paulo 3 x 1 Atlético-MG

ARGENTINO

Platense 1 x 1 Rosario Central (ARG)

Unión de Santa Fé 1 x 1 Racing Club (ARG)

Patronato 3 x 3 Defensa y Justicia (ARG)

Central Córdoba 1 x 2 Vélez Sarsfield (ARG) (EM ANDAMENTO)

LIGA DOS CAMPEÕES

Club Brugge 1 x 5 Manchester City

Besiktas 1 x 4 Sporting

PSG 3 x 2 RB Leipzig

Atlético de Madrid 2 x 3 Liverpool

Porto 1 x 0 Milan

Ajax 4 x 0 Borussia Dortmund

Shakhtar Donetsk 0 x 5 Real Madrid

Internazionale 3 x 1 Sheriff

LIGA EUROPA

Celtic 2 x 0 Ferencváros