Em dia de jogo único, Manaus faz duelo dos opostos contra o Ypiranga e busca manter liderança – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – Apenas uma partida irá movimentar as disputas da terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C na tarde deste domingo (17). Em momentos opostos no Grupo D, Manaus-AM e Ypiranga-RS se enfrentam na Arena Amazônia, às 16h (horário de Brasília). O time manauara tenta se manter invicto e na liderança da chave, enquanto o rival gaúcho ainda busca o primeiro ponto nesta nova fase.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA COMENTÁRIOS, FICHAS E GOLS !

A expectativa é de casa cheia no reencontro da torcida do Manaus com a Arena Amazônia, após quase 600 dias longe por conta da pandemia do coronavírus. Afinal, em menos de 24 horas foram vendidos 7 mil ingressos dos 14 mil que foram colocados à disposição. A cidade está empolgada com o futebol, após a seleção brasileira dar um ‘verdadeiro show’ ao vencer o Uruguai, por 4 a 1 nas Eliminatórias.

O Manaus fez uma excelente estreia ao bater o Novorizontino por 5 a 0. Na rodada passada, em confronto direto, empatou em 2 a 2 com o Tombense. O time lidera o grupo com quatro pontos. A vantagem para o Tombense fica por conta do saldo de gols (5 a 1). Já o Ypiranga, é o lanterna da chave, ainda zerado após perder para Tombense e Novorizontino, ambos por 1 a 0.

Vale lembrar que a rodada será encerrada na segunda-feira (18) quando Tombense e Novorizontino se enfrentam no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, interior de Minas Gerais, às 16h. O time paulista, que tem três pontos, tenta embalar a segunda vitória seguida, já os donos da casa buscam a recuperação após duas derrotas seguidas.

REGULAMENTO

A segunda fase está sendo disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde estão jogando dentro das chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave já garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final.

A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.