Em dia de jogos do Grupo C, Criciúma quer embalar para ficar próximo do acesso – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – Duas partidas do Grupo C abrem as disputas da terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste sábado (16). Destaque para o Criciúma, que busca se manter invicto e na liderança da chave, para ficar mais perto do acesso. Em um duelo dos opostos, o time carvoeiro recebe o Botafogo-PB, no Estádio Heriberto Hulse, às 19h.

Depois de empatar sem gols com o Paysandu na estreia e vencer o Ituano, fora de casa, por 2 a 0, o Criciúma volta a jogar como mandante e tenta embalar para ficar cada vez mais perto do seu objetivo. Com quatro pontos, a equipe lidera a chave com folga. Do outro lado, o Botafogo-PB, que perdeu para o Ituano por 1 a 0 na estreia e empatou por 0 a 0 com o Paysandu, aparece na lanterna com apenas um ponto. Por isso, precisa se reabilitar neste momento para seguir com chances.

No outro jogo do dia, que será disputado um pouco mais cedo, às 17h, Ituano e Paysandu se enfrentam no Estádio Novelli Júnior, em Itu, interior de São Paulo. Depois de ser derrotado no reencontro com a torcida na rodada passada, o time paulista que aparece em segundo com três, tenta voltar a vencer para se manter na zona de acesso. Enquanto o rival paraense ainda procura a primeira vitória na segunda fase após dois empates seguidos.

REGULAMENTO

A segunda fase está sendo disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde estão jogando dentro das chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave já garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final.

A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.