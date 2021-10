Em ‘Império’, Cristina se revolta com José Alfedo e dispara: ‘Eu sou Fabrício Melgaço’

Cego pela vingança, José Alfredo (Alexandre Nero) fará uma acusação pesada para Cristina (Leandra Leal) nos próximos capítulos de “Império”. O Comendador levantará a hipótese da mocinha ser a mente por trás de Fabrício Melgaço.

Ao chama-la para uma conversa, o empresário disparará contra a filha: “Cristina, você quer se vingar de mim? Você é o Fabrício Melgaço?”, questionará.

‘O senhor me insultou! Acha mesmo que posso ser essa pessoa horrível, que já tentou lhe matar pelo menos três vezes?”, responderá revoltada.

“Deixa ver se adivinho o que me torna suspeita: sou a filha rejeitada, preparada desde pequena pela mãe desprezada para se vingar do pai, que deixou elas para trás na miséria e ainda por cima virou milionário… Sou a bruxa que parece boa, mas no final vai ser desmascarada como a má da história. Acertei, não é?”, continuará.

“Pois então tá. Eu confesso… É verdade, eu sou Fabrício Melgaço. Pronto, sou seu grande inimigo, a grande vilã dessa história”, afirmará com deboche.

José Alfredo se desculpará por duvidar da filha, mas a jovem não tolerará a traição do pai. “Eu não trabalho mais nessa empresa. Não tenho mais nada a ver com o senhor ou com sua família”, encerrará Cristina.