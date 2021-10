Em jogo atrasado, Ceará busca reabilitação para se distanciar do Z4 – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 19 (AFI) – A sequência de quatro jogos sem vitória aproximou o Ceará da zona de rebaixamento do Brasileirão. Para respirar, o time vai atrás da reabilitação nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em jogo atrasado da 19ª rodada.

Com três empates e uma derrota, o Ceará aparece na 14ª colocação, com 31 pontos, três a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento. A boa notícia é que o alvinegro não perde na Arena Castelão há mais de quatro meses.

A última derrota foi no dia 17 de junho, para o Bahia, por 2 a 1. De lá para cá, o Ceará disputou 11 partidas como mandante, conquistando cinco vitórias e seis empates.

Um desses empates foi justamente no último final de semana, quando o Ceará ficou no 2 a 2 com o Red Bull Bragantino depois do adversário abrir dois gols de vantagem. Essa foi considerada a melhor alteração do alvinegro cearense sob o comando de Tiago Nunes.

Até por isso a tendência é que o treinador mexa o menos possível no time titular. Na lateral esquerda, Bruno Pacheco dá lugar para Kelvyn depois de receber o terceiro cartão amarelo.

A provável escalação do Ceará é: Richard; Igor, Messias, Gabriel Lacerda e Kelvyn; Marlon, Fernando Sobral, Mendoza e Vina; Cléber e Erick.