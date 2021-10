Em “jogo da vida”, Paysandu visita o Botafogo-PB para continuar sonhando com o acesso – Futebol Interior

Belém, PA, 29 (AFI) – Ainda sem vencer nesta segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu visita o Botafogo-PB em jogo de vida ou morte da quinta e penúltima rodada. Após começar com dois empates, a equipe vem de duas derrotas seguidas e precisa de uma vitória contra o adversário direto na luta pelo acesso.

O Papão da Curuzu é o lanterna do Grupo A com apenas dois pontos e se vencer o adversário, empata em número de pontos e chega na última rodada vivo na disputa do acesso.

DESFALQUES

Sem atuarem no meio da semana pela Copa Verde, o treinador Wilton Bezerra deve seguir sem alguns atletas que estão no departamento médico. São eles: o lateral-direito Marcelo, o lateral-esquerdo Alan Cardoso, o meia José Aldo e os atacantes Danrlei e Marlon.

VAI COM TUDO

Com o que tem de melhor, o treinador deve seguir a escalação da última rodada e ir com todos os titulares que haviam sido poupados no meio da semana.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A equipe deve ser escalada com Victor Souza; Ratinho, Perema, Denilson e Diego Matos; Paulo Roberto, Paulinho e João Paulo (Ruy); Thiago Santos, Marlon e Rafael Grampola.