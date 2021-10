Em meio a 2ª fase, Botafogo-PB confirma saída de volante que estava no clube desde 2018 – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 07 (AFI) – Mesmo em meio a disputa da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Botafogo-PB confirmou uma baixa em seu elenco nesta quinta-feira (07). Isso porque, após uma longa reunião com a diretoria, o volante Rogério pediu sua rescisão contratual após quatro anos na equipe, que foi aceita pelo clube.

“O Botafogo Futebol Clube informa que o volante Rogério não integra mais o elenco do clube. O término do contrato foi pedido pelo atleta e acatado pelo Botafogo. Foram quatro anos honrando a camisa do Maior da Paraíba. O Belo agradece todo empenho e serviços prestados no período e deseja sucesso ao joagdor. Valeu, Pitbull!”, confirmou o clube nas redes sociais.

Contratado em 2018, Rogério fez 92 jogos com a camisa do Botafogo-PB e conquistou dois títulos estaduais, 2018 e 2019. Neste mesmo ano, fez parte do elenco que conquistou o vice-campeonato da Copa do Nordeste de 2019. Porém, desde 2020 vinha tendo problemas com graves lesões e não manteve o alto nível em seu retorno.

Depois de estrear na segunda fase com uma derrota em casa para o Ituano, o Botafogo-PB volta a campo na próxima segunda-feira (11) de olho na reabilitação para brigar pelo acesso no Grupo C. Fora de casa, o Belo visita o Paysandu, no Estádio da Curuzu, às 20h.