Em meio a Série B, Vila Nova faz quartas contra Aquidauanense nesta quinta – Futebol Interior

Goiânia, GO, 26 (AFI) – Goianos e sul-matogrossenses, Vila Nova e Aquidauanense jogam nesta quinta-feira (28), 16h, no Estádio Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana, a primeira partida das quartas de finais da Copa Verde. O Vila vem de uma grande vitória na Serie B, 3 a 2 contra o Brusque. Em meio a um calendário cheio, o Tigrão de Goiânia volta a campo na segunda-feira (1), no Mineirão, contra o Cruzeiro.

Na Copa Verde, na primeira fase, o Aquidauanense venceu o Gama fora de casa por 1 a 0, na segunda fase, passou pelo Atlético Acreano por 5 a 4 nos pênaltis, depois de 1 a 1 no tempo normal; enquanto isso o Vila Nova venceu já nas oitavas de final o Rio Branco pelo placar de 3 a 0.

TREINADOR DO VILA FALOU

O treinador do Vila, Higo Magalhães, falou à imprensa da responsabilidade de comandar o time: “Sabemos da grande responsabilidade que é estar no comando. Mas com a grande mobilização do clube e dos atletas, que estão entendendo e se empenhando muito, estamos conseguindo. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade, esperei por muito tempo, mas as coisas acontecem na hora certa e só tenho a agradecer”

Para esse jogo o Vila Nova pode mandar a campo esse time: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu e Tiago Real; Kelvin, Clayton e Diego Tavares.

O treinador do Aquidauanense, : Mauro Marino de Oliveira, pode mandar a campo esse provável time: Elias; Matheus, João Vitor, Ilgner Ferraz e Breno; Bruno, Thiago, Kim, Davi Costa; Alex Índio e Da Ora.

Apita a partida o trio de Rondônia: o árbitro Jonathan com Antero Silva, assistido por Valbranio da Silva e Joverton Wesley de Souza Lima.