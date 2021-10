Em noite de jogos da parte de cima da tabela, Coritiba empata, mas Botafogo perde a chance de encostar – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – Duas partidas deram sequência às disputas da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta terça-feira (26). Jogando fora de casa, o Coritiba acabou empatado com o CRB, mas viu o Botafogo-RJ perder a chance de encostar na briga pela liderança por também ter ficado na igualdade com o Goiás.

Jogando no Estádio Rei Pelé, em Maceió, CRB e Coritiba fizeram um jogo equilibrado. Com boas chances para os dois lados, principalmente no segundo tempo, o confronto terminou empatado em 1 a 1, com gols de Gum e Igor Paixão. Com o resultado, o Coxa segue isolado na liderança da competição, com 58 pontos. O Galo, com 51, é o quinto colocado e perdeu a chance de entrar no G4.

Com essa igualdade, o Botafogo entrou em campo podendo empatar em número de pontos com o líder Coritiba. Porém, também jogando fora de casa, ficou no empate com o Goiás, pelo placar de 1 a 1 no Estádio da Serrinha. Com isso, o Fogão segue estacionado na segunda colocação agora com 56 pontos, dois atrás do Coxa que tem 58 e o Esmeraldino é quarto com 53.

A 32ª rodada será encerrada com três jogos marcados para quinta-feira (28), dois na sexta (29) e dois no sábado (30). O Guarani visita o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís. Já a Ponte Preta recebe o Vitória, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.