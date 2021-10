Em noite ruim para os líderes, Sport e Fortaleza fazem a festa – Futebol Interior

Campinas, SP, 06 (AFI) – A noite não foi boa para os líderes do Brasileirão. Atlético Mineiro empatou com a lanterna Chapecoense, o Flamengo ficou no 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino, enquanto que o Palmeiras levou a virada do América Mineiro. Melhor para o Fortaleza, que venceu e assumiu novamente a quarta posição. Já o Sport vem arrancando na competição, desta vez, a vítima foi o Juventude.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE A!

VITÓRIA DO COELHO!

Deu Coelho! O América-MG venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o time mineiro surge na décima colocação, com 30 pontos. O Porco fica em terceiro lugar, com 39 pontos conquistados. Destaque para o gol de Ademir, de pênalti, aos 47 minutos do segundo tempo.

EMPATE GREMISTA!

Na noite desta quarta-feira, Grêmio e Cuiabá empataram em 2 a 2, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.. Com o resultado, o Tricolor fica na 17ª posição, dentro do Z-4, com 23 pontos. O Dourado aparece em 12º lugar, com 30 pontos.

FLA SÓ EMPATA

Braga e Fla ficaram no empate. No Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), Red Bull Bragantino e Flamengo empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira. O gol do time da casa foi marcado por Artur, já Pedro assinalou para o Rubro-Negro.

O resultado deixa o Flamengo com 39 pontos, em segundo lugar. Já o Massa Bruta está em sexto, com 35 pontos somados.

CHAPE SEGURA O GALO!

Tudo igual no confronto entre Chape e Galo pelo Brasileirão Assaí. Em jogo realizado na Arena Condá, em Chapecó (SC), Chapecoense e Atlético Mineiro empataram por 2 a 2. Geuvânio e Mike marcaram para a Chape, enquanto Borrero e Sasha fizeram os gols do Galo.

O resultado faz a Chapecoense chegar aos 12 pontos, mas continua na 20ª colocação. Já o Galo permanece na liderança, com 50 pontos.

Sport vence na rodada

OLHA O LEÃO!

O Sport derrotou o Juventude por 3 a 1 e chegou ao segundo jogo triunfando na competição. Na Arena Pernambuco, José Welison, Mikael e Chico marcaram os gols do Leão da Ilha, enquanto Paulinho Bóia descontou para o Ju.

Com o resultado, o Sport chega aos 23 pontos e está em 18º. Já o Juventude está em 15º, com 27 pontos conquistados.

DEU FURACÃO!

O Athletico-PR venceu o Atlético-GO por 2 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 24ª rodada do Brasileirão Assaí. Com o triunfo fora de casa, o Furacão assume a sétima colocação, com 33 pontos. O Dragão fica em décimo lugar, com 30 pontos.

ZERADO!

Tudo igual em Fortaleza. Na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, Ceará e Internacional empataram em 0 a 0, pela 24ª rodada do Brasileirão Assaí. Com a igualdade, o Vozão fica em 12º lugar, com 29 pontos. O Colorado aparece na oitava colocação, com 33 pontos.

VITÓRIA TRICOLOR!

Triunfo do Fortaleza no confronto de tricolores pelo Brasileirão Assaí. Em jogo realizado no Maracanã, nesta quarta-feira (6), o Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0, pela 24ª rodada. Os gols do Tricolor do Pici foram assinalados pelos zagueiros Marcelo Benevenuto e Titi.

Na classificação, o Fortaleza chega aos 39 pontos e está em quarto. O Flu fica em nono, com 32 pontos somados.