Em Nos Tempos do Imperador, Teresa acerta as contas com Luísa: ‘Você arruinou minha vida’

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Teresa Cristina (Leticia Sabatella) finalmente vai acertar as contas com Luísa (Mariana Ximenes).

Tudo começará quando Isabel (Giulia Gayoso) decidir se casar com Gastão (Daniel Torres), a decisão irá deixar a imperatriz furiosa e ela despejará toda sua raiva na condessa, que indicou o pretendente para sua filha.

Teresa Cristina chamará Luísa para um conversa e após vê-la trocando carícias com D.Pedro II (Selton Mello) partirá para cima dela com várias alfinetadas. A rival, por sua vez, pedirá para se encontrar com a monarca em um outro momento.

“Não autorizei a condessa a se retirar. Exijo que fique e ouça o que tenho a lhe dizer. E é algo que já deveria ter dito há muito tempo”, dirá Teresa com autoridade.

“Majestade, eu insisto. Melhor termos essa conversa em um outro dia”, responderá a condessa.

“Você está sendo dissimulada, como sempre. É isso que você é: dissimulada”, retrucará a imperatriz.

“Por favor, majestade, peço que se controle. Não quero conversar nessas condições. A senhora está agindo e falando sob efeito de um sentimento negativo”, dirá a professora.

“Quer saber que sentimentos desperta em mim? Você arruinou a minha vida, tirou tudo o que era meu. O que mais a condessa quer?”, desabafará Teresa Cristina.

“Apenas cumpri o meu papel. Fui contratada para preparar as princesas para…”, tentará justificar Luísa.

“E o meu marido? Conquistar Pedro também fazia parte das suas funções? Seduzir o imperador estava nos seus planos desde que chegou, não foi? Confesse […] “Saia da minha casa! E nunca mais bote os pés aqui”, esbravejará a monarca.