Em Paris, Bruna Biancardi curte o dia ao lado de amigas de Neymar; veja foto

Bruna Biancardi, affair de Neymar, está de volta a Paris. Neste sábado (15), ela apareceu curtindo o dia por lá ao lado da top model Izabel Goulart, Bianca Coimbra, uma das melhores amigas do craque, e de Carol Cabrino, também amiga do atacante e mulher do jogador Marquinhos, do Paris Saint-Germain. “Matando a saudade”, legendou Bianca ao postar o registro.