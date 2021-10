Em Paris, Bruna Marquezine chama atenção com sutiã transparente de R$ 1180; veja

Bruna Marquezine segue em Paris e uma das aparições foi na Semana de Moda, neste domingo (3). Ela chamou atenção com um look ousado escolhido para assistir ao desfile da grife Givenchy. A atriz estava com um colete aberto, exibindo um sutiã transparente, juntamente com um colar poderosíssimo, minissaia e botas de cano longo.