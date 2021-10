Em vantagem, Aparecidense-GO visita o ABC-RN para definir segundo finalista – Futebol Interior

Campinas, SP, 30 (AFI) – O Campeonato Brasileiro Série D conhecerá seu segundo finalista neste domingo, a partir das 16h. Precisando reverter vantagem de dois gols, o ABC-RN joga em casa, no Frasqueirão, em Natal (RN), diante da Aparecidense-GO, que aposta em sua solidez defensiva para chegar à decisão.

O primeiro jogo foi realizado em Aparecida de Goiânia (GO) e terminou com vitória da Aparecidense por 4 a 2. Com isso, o time goiano pode perder por até um gol de diferença para avançar no tempo normal, enquanto o ABC precisa vencer a partir de três gols. Caso os potiguares vençam por dois gols, independente do placar, a decisão será nos pênaltis.

Em dez jogos realizados em casa, o ABC conquistou nove vitórias e teve só uma derrota – um aproveitamento de 90%. Além disso, o time marcou ao menos dois gols em nove partidas, justamente o mínimo necessário para esta semifinal. Por outro lado, vai encarar uma defesa sólida, que sofreu apenas quatro gols como visitante e não sofreu mais de um gol em nenhum jogo.

CONFIRA OS JOGOS DAS SEMIFINAIS: