Em vantagem, Caxias-RS e Uberlândia-MG buscam vagas às quartas em sábado de três jogos – Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – O Campeonato Brasileiro Série D conhecerá neste final de semana os oito classificados às quartas de final. A fase oitavas de final será finalizada com três jogos no sábado e outros cinco no domingo. Os visitantes estão em situação melhor, pois a Ferroviária, que joga no domingo, foi o único time entre os mandantes desta rodada que abriu vantagem no primeiro jogo.

OS JOGOS

Depois de perder a invencibilidade para o Uberlândia-MG, com derrota por 1 a 0, o Joinville tentará reverter a situação. A partida será às 15h deste sábado, na Arena Joinville, em Joinville (SC). Os catarinenses precisam vencer por um gol para levar a decisão aos pênaltis ou por mais para avançar no tempo normal.

Ao lado do Atlético-CE, o Caxias-RS conquistou a maior vantagem na ida ao vencer o União-MT por 2 a 0. Às 16h, faz o segundo jogo, desta vez no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT), podendo perder por até um gol de diferença para avançar.

O terceiro jogo de sábado está totalmente aberto, pois Cianorte-PR e Aparecidense-GO empataram sem gols na ida. Os times se reencontram às 16h, no Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Quem vencer, estará classificado.

REGULAMENTO

As quartas de final não têm chaveamento definido e serão formadas pela campanha geral dos classificados: o time de melhor campanha encara o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo e assim por diante. A fase contará com o Árbitro de Vídeo (VAR) e os quatro vencedores, além de avançarem às semifinais, garantem acesso à Série C.

CONFIRA OS JOGOS: