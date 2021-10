Embalado pelo acesso na Série D, ABC disputa vaga com time rebaixado na Série C – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Mais duas partidas dão continuidade nas disputas da rodada única da segunda fase da Pré-Copa do Nordeste na noite desta quarta-feira (20). Embalado pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série D, o ABC-RN irá encarar o Jacuipense-BA, que tenta salvar a temporada após o rebaixamento na Série C.

Os dois times se enfrentam no Estádio Frasqueirão, em Natal, às 19h30. O ABC irá fazer a sua estreia na competição e tenta se garantir na fase de grupos. Do outro lado, o Jacuipense passou pelo Atlético-CE na primeira fase e venceu por 1 a 0.

No mesmo horário, o Botafogo-PB que ainda está vivo na segunda fase da Série C irá ‘mudar o disco’ e focar na classificação na Copa NE. O Belo recebe o Imperatriz-MA, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. O time maranhense avançou da primeira fase ao ganhar do Fluminense-PI nos pênaltis, depois de empatar no tempo regulamentar por 1 a 1.

Outro dois jogos fecham as disputas da segunda fase nesta quinta-feira (21). Logo às 19h, o América-RN recebe o Moto Club, na Arena das Dunas, em Natal. Um pouco mais tarde, às 21h30, o CRB encara o River-PI, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

REGULAMENTO

Em 2022, a Copa do Nordeste vai contar com 36 equipes ao todo. É o maior número em todas as 19 edições do regional. A fase de grupos, que acontece no ano que vem, vai ser disputada no primeiro semestre com 16 times distribuídos em duas chaves como oito, um formato que já acontece há alguns anos.