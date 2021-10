Emocionante: Mion chora ao falar sobre filho no ‘Caldeirão’

Ao tocar no assunto família, o artista, que deu vida ao traficante ‘Sabiá’ na novela ‘A Força do Querer’, elogiou a relação de Mion com o filho Romeo, que está dentro do espectro autista. “Quando eu vejo a sua relação com o Romeozão, é nisso que eu acredito. É no meu irmão que eu acredito, na minha comunidade, nos que estão para construir algo melhor. E tem muita gente boa nesse mundo, muita gente boa, e nós precisamos elevar as pessoas de bem para que elas acreditem que dentro dessa guerra mundana, nós vamos vencer”, afirmou Jonathan.