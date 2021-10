Emocionante: vítima da covid-19 deixa carta para técnica de enfermagem

A técnica de enfermagem Roseli Pires Gonçalves, de 52 anos, recebeu uma surpresa emocionante de uma paciente. Antes de falecer em decorrência da covid-19, Maria Célia da Cunha, também de 52 anos, deixou uma carta especial para a profissional. No bilhete, a vítima do novo coronavírus agradece pelo trabalho de Roseli e deseja coisas boas para sua família. As informações são do G1.