Empresa de marketing esportivo denuncia falso agente por dar ‘golpes’ – Futebol Interior

Campinas, SP, 14 (AFI) – A empresa Dantas World Soccer (DWS), com sede nos Estados Unidos e tem como presidente e fundador o brasileiro Daniel Dantas da Silva, agente FIFA e que vem sendo vítima de uma pessoa que tem utilizado seu nome e nome da sua empresa para ganhar vantagens indevidas.

O agente FIFA, Daniel Dantas da Silva chegou a fazer um Boletim de Ocorrência contra Dion Henrique Andrade Alves no qual alega que o mesmo estaria utilizando seu nome e nome da sua empresa Dantas World Soccer para ganhar vantagens indevidas.

A denúncia chegou até o empresário após duas pessoas se sentirem lesadas após pagamento de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a promessa de que atletas iriam fazer avaliações em clubes de futebol no exterior.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Segundo o Boletim de Ocorrência, dois jogadores teriam sido enganados: Cleverson Novais de Souza e Vinicius Rafael da Silva estariam envolvidos.

O nome da empresa, Dantas World Soccer, teria sido envolvido na arrecadação do valor acima para que os jogadores passassem por avaliações em um clube do Exterior. Quem estaria utilizando este tipo de golpe seria Dion Henrique Andrade da Silva, que tem uma empresa na cidade de Marília, interior de São Paulo.

Segundo Dantas, este Dion Alves havia promovido um evento Internacional reunindo cerca de 10 a 15 atletas de futebol para participarem de uma turnê internacional, usando sem sua autorização seu nome e da empresa Dantas World Soccer. E cobrando valores indevidos com falsas promessas de ascensão dos atletas ao futebol internacional.

“Eu e minha empresa não temos nenhum tipo de vínculo com este senhor Dion Alves e em tempo tive informações de que mais atletas estão sendo ludibriados por esta pessoa, que de forma indevida está usando o meu nome e o layout com nome da minha empresa para cobrar valores indevidos com falsa promessa de levar atletas para jogarem em times internacional”, disse agente FIFA.

SEDE NOS ESTADOS UNIDOS

A empresa Dantas World Soccer tem sua sede nos Estados Unidos .

O empresário Daniel Dantas da Silva é fundador da empresa e em muitas publicações em redes sociais ele já vinha alertando jovens atletas a tomarem cuidado com falsos empresários. Os gaiatos acabam enganando jovens e familiares que buscam sonho de ser atleta de futebol e acabam com grande prejuízo financeiro e sofrendo dano psicológico.

“Como providência estou fazendo através da internet e de contatos, ampla divulgação para que ninguém pague valores indevidos para esse Sr. Dion Alves. Diante dos fatos, já foi registrado um Boletim de Ocorrência contra esta pessoa”, ressaltou o empresário Daniel Dantas.