Empresa de RH oferece 135 vagas de emprego em todo o país

A Heach Recursos Humanos está com 135 vagas abertas, sendo três para atuação na modalidade home office e as demais para trabalhar presencialmente no estado do Espírito Santo. Os salários oferecidos chegam a R$ 8.000 por mês, conforme o cargo pretendido.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar este site para obter mais informações e detalhes sobre as vagas. Currículos devem ser enviados para o e-mail recrutamento.heach@gmail.com, com o número do código de cada vaga informado no site. As informações são do JC Concursos.