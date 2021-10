Empresa de telefonia abre 800 vagas para atendentes; saiba como se candidatar

A Vivo tem 800 vagas abertas de atendente para a área de relacionamento com o cliente. Segundo a empresa, a seleção busca atrair candidatos com pluralidade de perfis, como gênero, LGBTI+, raça, pessoas com deficiência e pessoas acima de 50 anos. As oportunidades são para as cidades de Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e São Paulo (SP).