Empresa de transformação digital oferece 270 vagas de emprego

A Atos, líder global em transformação digital, anuncia a abertura de 270 vagas de emprego. Entre os cargos disponíveis estão: cientista de dados, desenvolvedor e consultor de áreas como SAP e cloud. A companhia é reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar pelo Great Place to Work (GPTW) e está com diversos novos projetos em cidades como São Paulo, Santa Maria (RS) e Londrina (PR).

Os benefícios e os salários variam de acordo com as funções. A atuação do profissional será para home based, ou seja, o funcionário continuará atuando de casa mesmo após a pandemia.