Emprestado para rival do Brasileirão, atacante do São Paulo recebe proposta da Ucrânia – Futebol Interior

São Paulo, SP, 22 (AFI) – A semana terminou com uma boa notícia para o São Paulo. Isso porque o Metalist, da Ucrânia, ofereceu uma proposta de 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 11,8 milhões) pelo atacante Paulinho Boia.

O jogador de 23 anos tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022 e foi emprestado ao Juventude até o fim do Brasileirão. A proposta do Metalist é por 75% dos direitos econômicos de Boia.

A diretoria tricolor ainda não se pronunciou oficialmente sobre a proposta, que é vista com bons olhos diante da situação financeira que passa o São Paulo.

Revelado na base do próprio Tricolor, Paulinho Boia passou por Portimonense-POR e São Bento antes de ser emprestado ao Juventude para a disputa do Brasileirão.

Pelo clube gaúcho, o atacante disputou 19 partidas e marcou três gols. Boia chegou a ser afastado por questões disciplinares e quase foi devolvido ao São Paulo, mas acabou sendo reintegrado.