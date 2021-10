‘Endereço’, nova música de Jorge Vercillo, mistura R&B e funk melody em ode à beleza negra

Foto: Divulgação

Fora da sua zona de conforto, Jorge Vercillo explora diferentes ritmos e suas misturas no mais novo lançamento, ‘Endereço’, canção em homenagem à beleza negra. A música abre o caminho para o recente projeto musical do cantor, o álbum ‘Raça Menina’, lançado pelo selo YahYah Music Brasil.

Com a intenção de compor para o artista, os hitmakers Rafinha RSQ e Bruno Sucesso, junto aos autores Elan Rúbio e Marcello Henrique desenvolveram o refrão e a melodia da música. Assim que a escutou, Jorge adorou a jovialidade da proposta, aperfeiçoou a letra e logo topou gravá-la. Dessa forma, surgiu o nascimento de ‘Endereço’, canção que mistura o R&B e o funk melody.

A letra de ‘Endereço’ fala de amor e enaltece a beleza das pessoas negras, inspirado por ícones nacionais como Iza, Taís Araujo, Ludmilla, Cris Vianna, David Júnior e Toni Garrido, e internacionais, como Beyoncé e tantas outras personalidades e anônimos pelo mundo. A música de Vercillo ganhará um videoclipe, que está em produção no momento.

Com uma proposta de renovação na sonoridade de Vercillo, ‘Endereço’ é uma amostra do conceito do novo álbum do cantor, considerado o mais pop de sua carreira. A obra é composta por ritmos como afrobeats, reggaeton, além de estilos já comuns na voz do artista como MPB, samba, bossa nova e soul music.

Escute ‘Endereço’, nova música de Jorge Vercillo: