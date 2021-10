Enem 2021: confira guia prático de aulões preparatórios para o exame

As provas do Enem 2021 só ocorrem nos dias 21 e 28 de novembro. Mas, a maioria dos candidatos inscritos estão em ritmo intenso de estudos. Por isso, o iBahia fez uma lista de aulões, simulados e eventos de estudos voltados para o tema. Confira:

Boa Prova Enem – Uniruy

Aqueles que forem realizar a prova neste ano, contarão com dois aulões preparatórios gratuitos realizados pela Bahia FM e o Portal iBahia, em parceria com a Uniruy. O Aulão Boa Prova – ENEM 2021 acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro (presencial e virtualmente); e no dia 8 de novembro (simulado virtual). Mais informações, neste link.

Instituto Cervantes

O Instituto Cervantes, centro cultural oficial do Governo da Espanha em Salvador, abriu inscrições – com vagas limitadas – para aulões virtuais de revisão direcionados a estudantes que vão prestar o Enem optando pelo espanhol como língua estrangeira. Serão realizadas quatro edições dos aulões virtuais, totalmente gratuitos, nos dias 20 e 27 de outubro e 03 e 10 de novembro (quartas-feiras), sempre às 16h. Cada turma terá, no máximo, 50 estudantes. As aulas serão ao vivo e interativas, com duração de uma hora. Mais detalhes neste link.

Mega Revisão Enem – UniFTC

A Rede UniFTC abriu as inscrições para a 7 edição do projeto Mega Revisão Enem, que acontece nos dias 17 e 18 de novembro, às 18h30, de forma virtual. O projeto, será on-line e conta com a participação de professores especialistas em aprovação no exame. Os interessados podem realizar as inscrições através deste link.

Enem.VC – Unijorge

Alunos do ensino médio de todo o estado terão um reforço para os preparativos do Enem com uma programação especial desenvolvida pela Unijorge. Os jovens irão contar com dicas de professores, vestibular simulado e um mega aulão de revisão. As inscrições gratuitas já estão abertas e podem ser feitas pelo site da universidade. Confira aqui mais detalhes. Enem na Mira – Unifacs

No ar desde 21 de junho, a plataforma gratuita de conteúdos educacionais Enem na Mira, realizará nos próximos meses 4 aulões temáticos específicos, sendo dois com duração um pouco menor e dois super aulões com revisão de todos os conteúdos abordados.

As aulas serão transmitidas no formato de live, sendo que em algumas localidades será possível a presença de estudantes de forma presencial. No dia 6 de novembro, os profissionais do Aprovasom, projeto realizado por professores músicos, irão utilizar paródias para ensinar e ajudar na fixação de conteúdos importantes, colaborando para a preparação dos estudantes. A aula será transmitida de Florianópolis (SC), das 9h às 12h no sábado, exclusivamente aos inscritos no canal. Já a aula de quarta-feira, 10 de novembro, será organizada pelo time de professores do cursinho digital Me Salva!, das 9h às 17h. Para fechar a rodada de aulas preparatórias, no sábado, 13 de novembro, acontecerá o último aulão de revisão de conteúdos, das 8h30 às 17h. As inscrições pode ser feitas neste site.