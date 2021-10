Enem 2021: professor de matemática dá dicas para se preparar para a prova

Para muitos estudantes, a prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a mais temida. Isso porque a disciplina representa 25% do exame, com 45 questões, além do fato de muitos jovens terem mais dificuldade com a matéria.

Para ajudar aqueles que irão fazer a prova nos dias 21 e 28 de novembro – a de matemática será realizada no segundo domingo -, o professor de matemática e curador do Aulão Boa Prova, Felipe Sampaio, trouxe dicas do que fazer para tornar o exame mais leve. Confira.

1ª dica: regularidade. “A palavra chave da prova do Enem é regularidade. Muitos alunos costumam fazer as 45 questões de matemática para depois fazer as de naturais. E depois de 45 questões de uma matéria só você já está cansado. Então o que eu recomendo a meus alunos é ir mesclando, porque a regularidade é importante. Para o Enem, é melhor que você faça 700 pontos em matemática e 700 em naturais, do que 900 em matemática e 400 em naturais, por exemplo”, pontuou o professor.

2ª dica: comece pelas questões de menos complexidade. “Quando você começa pelas questões menos complexas, com um só comando, as chances de você acertar são maiores. E, com isso, a estima do aluno aumenta. Você vai muito mais confiante para as questões mais complexas quando sabe que acertou as feitas anteriormente”.

3ª dica: O professor sugere também priorizar as questões de matemática básica, como funções, equações, estatísticas, e questões com gráficos e figuras.

4ª dica: “Dê uma pausa para recarregar as energias. Essa pausa normalmente vem com um chocolate, uma barra de cereal, algo que faça você descansar um pouco e se alimentar”, destaca o professor. No segundo domingo de prova, são aplicadas as 45 questões de matemática e as 45 questões de ciências da natureza. Por ser uma prova exaustiva é importante ter essa pausa.

5ª dica: Cuide da sua alimentação – e de você! – antes da prova. “Costumo dizer que boa parte da prova do Enem é o psicológico, por isso, é importante ficar atento a fatores antes do exame, como alimentação e chegar pontualmente. Imagina se você faz uma refeição pesada, fica sonolento, ou que não entra bem, com certeza impacta o seu desempenho. Se você chega em cima da hora, correndo, já vai fazer a prova com mais ansiedade”, ressalta Felipe.

Felipe é o curador e um dos professores que participarão do Aulão Boa Prova, realizado pela Bahia FM e pelo Portal iBahia, em parceria com a Uniruy.

A preparação para o Enem acontece nos dias 6 e 7 de novembro (presencial e virtualmente), no Shopping Bela Vista, e no dia 8 de novembro haverá um simulado virtual.

No modo presencial, serão cumpridas as normas e os protocolos sanitários da Organização Mundial de Saúde (OMS) por conta da pandemia da Covid-19 e apenas 70 alunos poderão estar presentes. Já no formato virtual, o número de inscritos será ilimitado e haverá a distribuição de uma apostila digital com 60 questões.

Além de Felipe Sampaio, o evento reunirá um time de professores de química, física, biologia, geografia, história, redação, linguagens, inglês e sociologia para tirar dúvidas e orientar os estudantes que farão o exame. Ao todo, 3,1 milhões de candidatos estão inscritos no ENEM deste ano.

As inscrições estão abertas até às 12h do dia 6 de novembro, através do site.

