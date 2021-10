Enem e vestibular: especialista comenta dúvidas frequentes

As provas do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) acontecem nos dias 21 e 28 de novembro de 2021. Nos próximos meses também ocorrem os principais vestibulares do Brasil.

E mesmo com as avaliações se aproximando, ainda há tempo para se preparar e se organizar para obter um bom desempenho.

Então se você acredita que tudo está perdido, continue neste post. Yan Navarro, diretor acadêmico da rede de escolas Luminova, responde três questões que sempre surgem nos meses finais de estudos para o Enem e vestibulares. Acompanhe!



Qual é a melhor maneira de estudar para o Enem e para os vestibulares?

Não há uma fórmula mágica e é muito importante que cada estudante descubra de que forma aprende melhor: lendo, assistindo vídeos ou fazendo exercícios.

Para que isso aconteça, é fundamental que o aluno estude de diversas maneiras até compreender qual é a situação em que tem o melhor desempenho para absorver o conteúdo.

Estudar é como praticar um esporte: para conquistar um bom rendimento, é necessário treinamento e, nesse caso, o treinamento passa por muita dedicação para alcançar um objetivo final.

O que estudar de última hora?

A estratégia de estudo para quando as provas já estão chegando é focar nos temas da atualidade, ler jornais, acompanhar portais de notícia, ou seja, se inteirar do que está acontecendo no país e no mundo.

Caprichar na revisão dos assuntos no qual está inseguro, além de refazer as questões que vem errando são algumas opções.

Como o hábito da leitura ajuda nas provas?

A leitura é muito importante, mas não apenas de forma esporádica, e sim de maneira sistemática. Isso ajuda o aluno em sua capacidade de concentração, interpretação, além do próprio conteúdo retirado da leitura.

Outra dúvida comum entre os estudantes é o que é melhor: só ler ou se ler e grifar. A melhor forma é, muito mais do que apenas ler e grifar, fazer exercícios de provas anteriores, pois isso ajuda na fixação do conteúdo, já que, se o aluno errar, ele aprenderá com os próprios erros.

Respostas: Yan Navarro – Fonte: Assessoria de imprensa / Luminova

