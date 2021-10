Enem: Instituto Cervantes oferece aulões gratuitos de revisão para questões de espanhol

O Instituto Cervantes, centro cultural oficial do Governo da Espanha em Salvador, abriu inscrições – com vagas limitadas – para aulões virtuais de revisão direcionados a estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) optando pelo espanhol como língua estrangeira. Serão realizadas quatro edições dos aulões virtuais, totalmente gratuitos, nos dias 20 e 27 de outubro e 03 e 10 de novembro (quartas-feiras), sempre às 16h. Cada turma terá, no máximo, 50 estudantes. As aulas serão ao vivo e interativas, com duração de uma hora. As inscrições já estão abertas.

Os candidatos ao Enem interessados em participar dos aulões de revisão devem informar os dados pessoais e sinalizar, no mesmo formulário, em qual das quatro datas disponíveis gostaria de assistir à aula. O Instituto Cervantes fará, posteriormente, a confirmação da inscrição e enviará o link de acesso à sala de aula virtual, com todas as instruções, para o e-mail do aluno inscrito.

O Instituto Cervantes tem o objetivo de auxiliar na formação dos estudantes e contribuir para o desenvolvimento intelectual e socioeconômico de candidatos que não têm condições de custear um cursinho regular que os prepare para as questões de espanhol cobradas no Enem. Ter um bom desempenho nas questões de idioma eleva a nota da prova de Linguagens, que conta com 45 questões, sendo cinco delas de língua estrangeira, ou seja, 11% da prova. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) será realizado nos dias 21 e 28 de novembro.

Aulões Gratuitos de Espanhol para o Enem

Quando: 20 e 27 de outubro e 03 e 10 de novembro (quartas-feiras)