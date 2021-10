Entenda como funciona o cashback do Banco Inter

No primeiro semestre de 2021, o Banco Inter lançou o Inter Shop, que se trata de uma plataforma de compras online e oferece muitas vantagens para os clientes, que para muitos ainda não é tão bem conhecida.

Para aqueles que já estão um pouco familiarizados com o produto, é possível optar pela forma tradicional de se realizar compras na Internet. O Intershop é integrado ao app do Inter, além de possuir o seu site próprio, com muitas vezes oferecendo preços mais baratos que a maioria das lojas do mercado.

Mas o maior triunfo não são os descontos, mas sim a possibilidade de receber cashback diretamente na conta corrente do Inter. Porém, com o lançamento da novidade, houveram algumas críticas, como os usuários que reclamavam de bugs constantes.



Como funciona o cashback do Banco Inter

Aqui todas as compras que serão realizadas pelo Inter Shop vão ser identificadas pela loja como parceiras, como se fosse uma identificação. Em razão dessa indicação, o banco recebe um valor como uma comissão.

As transações são diretamente ligadas as contas do usuário, sendo que apenas são aceitas como forma de pagamento o dinheiro em conta ou os cartões do Banco Inter, tanto na modalidade débito como também crédito.

Agora, quando você procura algum dos produtos nas lojas parceiras do Inter Shop, é possível realizar a compra através de qualquer meio, até mesmo por boleto bancário. Nessa situação, é possível informar até outra conta bancária, não apenas do Inter, para receber o cashback.

Requisitos para comprar com desconto

Antes de você decidir ir às compras, é necessário saber os requisitos gerais do Inter Shop para garantir o cashback. Entre os mais conhecidos, não é permitido realizar a troca ou cancelamento de produtos, além de que a compra deve ser feita inteiramente na plataforma do Inter Shop.

Também vale ressaltar que o cashback do Banco Inter não é limitado apenas ao shopping online do Banco, mas também para compras que são realizadas com o cartão de débito ou crédito, também em investimentos na plataforma, usando o rotativo ou com gift cards, além das modalidades Inter Travel e Delivery.

Detalhes de como usar o cashback no app

Acesse o aplicativo do Banco Inter e deslize até a aba que informa “Inter Shop”. Uma vez que você fizer isso, é só clicar sobre ela. O Shopping Online tem duas categorias que oferecem benefício, uma que lhe retorna cashback e a outra que lhe dá um maior limite no cartão.

Já no sistema do Inter Shop, você poderá explorar as lojas parceiras e produtos que estão disponíveis. Caso já tenha algo em mente, pode usar a lupa para ganhar tempo em sua pesquisa.

Entre as empresas de maior destaque e que são parceiras do Banco Inter Shop,podemos citar a Extra, Electrolux, Magazine Luiza e muito mais. Esse modelo de e-commerce entre bancos digitais e empresas do varejo têm se tornado algo cada vez mais frequente, também presente no PicPay, PagBank e outros mais.