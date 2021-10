Entenda como será formação da quarta roça em ‘A Fazenda 13’

No reality show ‘A Fazenda 13’, a formação da roça acontece nas terças-feiras. Você sabe como funcionará a formação da roça nesta terça (12)?

Rico Melquiades, atual fazendeiro, indicará um peão para a quarta roça do programa. O humorista já citou pelo menos seis nomes como possíveis indicações.

Mais uma vez, Bil Araújo se saiu bem no ‘fazendão’, o que lhe garantiu a prova de fogo. O poder da chama, escolhido via votação no TikTok, foi o poder de votar com peso dois durante a formação da roça.

Outro poder é o da chama amarela, que será revelado ao longo da edição deste terça (12). O ex-BBB escolherá um e entregará outro para um colega de confinamento.

Victor, Dynho, Erasmo e Solange estão na baia e um deles será puxado diretamente para a roça. Com isso, eles não poderão receber votos para a berlinda.

Confira os peões que podem ser votados para roça: