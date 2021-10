Entenda por que Auxílio Brasil de R$ 400 pode se tornar permanente

Na semana passada o Governo Federal surpreendeu ao anunciar o valor do Auxílio Brasil. Serão mensalidades mínimas de R$ 400, ou seja, bem mais do que se esperava. Só que eles deixaram claro que pelo menos uma parte desse dinheiro seria paga temporariamente. São R$ 100 pagos mensalmente até depois das eleições de 2022.

Só que isso pode mudar. De acordo com informações de bastidores, alguns aliados do Presidente estão tentando fazer esse programa ficar permanente e durar por bem mais tempo do que isso. Para que isso aconteça, no entanto, o Senado Federal teria que aprovar a Reforma do Imposto de Renda, que está travada por lá.



O próprio Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) confirmou essa história. Em entrevista nesta terça-feira (26), ele disse que o Auxílio Brasil pode se tornar permanente caso o Senado Federal aprove esse texto. Só que ele não garantiu que isso vai acontecer de fato e colocou tudo no campo das possibilidades.

“A qualquer momento que o Senado aprovar ou apreciar ou modificar o texto do Imposto de Renda, mantendo (a taxação de) dividendos, que é importante, o programa pode ser criado, se não para 2022, para 2023”, disse o Presidente da Câmara dos Deputados. A questão agora é saber como essa informação vai bater no outro lado do Congresso Nacional.

Na última semana, Lira participou de um evento ao lado do Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). O líder da Câmara cobrou mais rapidez dos senadores na aprovação da Reforma do Imposto de Renda e recebeu como resposta a ideia de que os parlamentares estavam respeitando todos os ritos protocolares de análise de um texto como esse.

Dificuldades no Senado

A grande questão neste momento é que o Governo Federal vem tendo muita dificuldade em dialogar com o Senado Federal. Ao anunciar a sua candidatura à presidência, Rodrigo Pacheco passa a assumir uma posição de oposição ao Presidente Jair Bolsonaro.

Mais do que isso. O Senado vem dando diversas duras derrotas para o Governo Federal. Nesta quarta-feira (26), por exemplo, senadores aprovaram o relatório final da CPI da Covid-19. Isso também foi visto como mais um revés para Bolsonaro.

Recentemente, o relator da Reforma do Imposto de Renda no Senado, Ângelo Coronel (PSD-BA), disse que está conversando com diversos setores antes de apresentar o texto final. Ele disse que a apresentação aconteceria no final deste mês, mas até agora nada foi feito.

O que falta para o Auxílio Brasil

Mas o que falta de fato para a aprovação do Auxílio Brasil? De acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, o Congresso Nacional ainda precisa aprovar uma série de textos. Um deles é, como dito, essa Reforma do Imposto de Renda que está no Senado.

Ele, no entanto, não é o único. Guedes também está pedindo a aprovação da PEC dos Precatórios. De acordo com ele, esse é o texto que vai acabar permitindo que o Palácio do Planalto tenha um espaço no orçamento para pagar o Bolsa Família turbinado.

Ainda é preciso falar sobre a própria MP do Auxílio Brasil. Esse texto ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados. Marcelo Aro (PP-MG) é o relator da proposta e disse que vai apresentar o texto em breve. Ele, no entanto, evitou cravar uma data para isso.