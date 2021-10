Entenda porque todo mundo está assistindo Round 6, série sul-coreana da Netflix

Com direito à drama, suspense e cenas de ação violentas, Round 6 chegou com tudo na Netflix, neste mês de setembro. Para aqueles que ainda não viram a série e estão mais do que curiosos para entender sobre o que se trata – e o por que está sendo tão assistida -, segue o enredo da trama:

A série sul-coreana acompanha Gi Hoon (Lee Jung Jae), um homem cheio de problemas, desde dívidas a um agiota perigosíssimo até o risco de perder a filha. Disposto a fazer de tudo para alinhar a sua vida financeira, o rapaz aceita participar de um jogo, cujo prêmio é de 46.5 bilhões de wons, cerca de R$ 217 milhões. Apenas uma pessoa pode vencê-lo, mas, ao chegar lá, Gi Hoon descobre que vai muito além de um mero jogo.

Ele descobre que a competição terá apenas um sobrevivente, o vencedor, aquele que sair vivo dos jogos mortais, inspirados em brincadeiras de crianças. Ou seja, a luta passa a ser também pela sobrevivência.

O mix de emoções proporcionados pela série chamou a atenção do público, marcado por grande reviravoltas e mortes chocantes devido ao jogo cruel. Além disso, o seriado também dá um ar de mistério, pois a identidade do criminoso responsável pela dinâmica dos jogos não é revelada.

