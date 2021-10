Entrega de Cartão Gás de Brasília irá até o dia 22 de outubro 

O Banco de Brasília anunciou que irá prorrogar a entrega do Cartão Gás até o próximo dia 22 de outubro. Isto é, trata-se do novo programa social do governo do Distrito Federal criado durante o período de pandemia.

Este, portanto, possui o objetivo de auxiliar quase 70 mil famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade. Ao todo são 38 agências da instituição bancária funcionando, em horário estendido, desde o mês passado para realizar a entrega dos cartões do benefício.

Inicialmente, o prazo de entrega dos cartões se encerraria nesta sexta-feira, 15 de outubro. Assim, além da extensão de mais uma semana, a instituição comunicou que irá manter o horário de funcionamento ampliado nas agências que estão efetuando a distribuição dos cartões. Desse modo, será possível garantir que todos os beneficiários recebam atendimento com agilidade.



Ademais, até o início da última quinta-feira, 14 de outubro, um pouco mais de 48 mil cartões já haviam sido entregues. Contudo, este número representa 30% do número total de participantes do programa, motivo pelo qual decidiu-se pela extensão do prazo.

O que fazer antes de retirar o cartão?

Antes de se dirigir a uma das 38 agências do BRB que estão realizando a distribuição, o participante deverá acessar o site gdfsocial.brb.com.br. No endereço eletrônico, então, deve conferir o dia e o local para a retirada do seu cartão. A entrega dos cartões acontecerá nas agências a partir da apresentação de um documento de identificação original com foto.

Além disso, o desbloqueio do benefício também poderá ocorrer no BRB, através da Central de Atendimento, disponível pelo telefone 3029-8440 ou pelo aplicativo BRB Social.

O que é o Cartão Gás?

Lançado em agosto, o Cartão Gás fornece aos participantes um complemento financeiro de R$ 100 a cada dois meses. Assim, a quantia se destina somente para a aquisição de botijão de 13 kg de gás de cozinha.

Ademais, a utilização dos recursos é restrita aos estabelecimentos comerciais cadastrados junto à Secretaria de Economia.

O programa se mostrou importante com o aumento do preço do gás de cozinha, produto essencial para a alimentação. Nesse sentido, já é possível verificar diversas famílias brasileiras que voltaram a utilizar outros métodos como a lenha, no lugar do GLP.

Onde o beneficiário pode retirar seu cartão?

O Banco de Brasília possui diversas agências em que os beneficiários poderão retirar seus cartões. Assim, confira a seguir as 38 agências que irão realizar a entrega do Cartão Gás até o dia 22 de outubro.

Guará I

Taguatinga Norte

Brazlândia

Ceilândia

Central

Ceilândia Norte

Conjunto Nacional

Taguatinga Sul

Samambaia

Candangolândia

Paranoá

Lago Norte

Santa Maria

Sudoeste

Águas Claras

Hélio Prates

EPNB

P Sul

Vila Buritis

Jardim Botânico

Sobradinho II

JK

Taguatinga

Gama

Bandeirante

SIA

Sobradinho

Planaltina

São Sebastião

Ceilândia Sul

Lago Sul

Alfa (Gama)

Recanto das Emas

Riacho Fundo

Samambaia Sul

SES/Hospital de Brazlândia

Vicente Pires

Estrutural

Dessa forma, o beneficiário deverá encontrar aquela que se encontra mais próxima e se dirigir pessoalmente para retirar seu cartão.

Governo do Distrito Federal alerta sobre Fake News a respeito dos programas sociais

O Governo do Distrito Federal vem alertando para todos os participantes de programas sociais da região fiquem atentos sobre fake news envolvendo programas sociais. Assim, a gestão frisa que todos os cadastros para ingressar em qualquer programa da gestão somente ocorrem por meio de canais oficiais.

Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) informa que os beneficiários devem acompanhar as informações sobre os programas sociais nos veículos de comunicação oficias do governo. Desse modo, qualquer modificação ou alteração será prontamente divulgada por estes meios oficiais.

Recentemente, diversos participantes do Cartão Gás recebem várias informações falsas sobre o benefício.

“Não acesse links, nem forneça dados pessoais. A Sedes não pede dados pessoais por links, nem por SMS, não enviamos mensagem por WhatsApp. Quando os nossos profissionais têm que fazer busca ativa por telefone, em algum caso específico, divulgamos amplamente nas nossas redes sociais, no site da Sedes e na Agência Brasília”, declara a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

Ademais, a secretária acredita que, no caso do Cartão Gás, muitas dúvidas vêm aparecendo pelo fato do benefício ter um lançamento recentemente.

“O Cartão Gás é um programa social que veio em um momento de crise econômica, de alta dos preços do gás de cozinha. Muitas famílias em risco social precisam desse apoio. Por isso, ficam mais fragilizadas e suscetíveis a acreditar nas fake news. Por isso, fique atento: acompanhe nossas redes sociais e canais oficiais do GDF”, acrescenta Mayara Rocha.

Cartão Gás deverá movimentar cerca de R$ 24 milhões até o fim de 2021

O Cartão Gás, programa social do Governo do Distrito Federal, deverá injetar cerca de R$ 24 milhões em empresas que realizam a revenda do gás de cozinha até o fim deste ano. Isto é, tratam-se de números do atual secretário de Economia, André Clemente.

Através da medida, então, famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade irão receber a cada dois meses um auxílio de R$ 100 para a compra do botijão de gás de 13 kg. Ademais, o programa possui previsão inicial de 18 meses e vem garantindo a segurança alimentar de quase 70 mil cidadãos inscritos no benefício.

Dessa forma, a compra do botijão de gás poderá ocorrer por meio de um cartão magnético do programa que vem sendo distribuído pelo Banco de Brasília. Para fiscalizar o andamento do programa, então, a secretária de Economia montou uma comissão técnica para garantir que os recursos serão utilizados somente para a aquisição do produto. Isto é, este que sofreu forte alta dos últimos meses e vem impactando o orçamento da população vulnerável.

Nesse sentido, o objetivo principal do programa é de garantir a segurança alimentar dos grupos familiares que foram atingidos pelos impactos da pandemia de Covid-19.

Por fim, para ter acesso ao programa, os cidadãos deverão cumprir alguns critérios básicos como ter inscrição no Cadastro Único. Além disso, é necessário possuir renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 550. Por fim, ainda, é necessário declarar comprometimento de renda com a aquisição do botijão de 13 kg, residir no Distrito Federal e ter idade igual ou superior a 16 anos.