Está em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que a Equinor oferece vagas de estágio no Rio de Janeiro. A empresa global de energia tem chances para diversas áreas do conhecimento, destinadas a estudantes do ensino superior que moram ou têm possibilidade de mudança para a cidade maravilhosa.

De acordo com a companhia, o objetivo do programa é atrair, reter e desenvolver talentos nas áreas de Compras, Iniciativas Digitais, TI, Sustentabilidade, entre outras.

Nesse sentido, podem se candidatar pessoas matriculadas em qualquer curso de graduação, com formação prevista entre julho de 2023 e dezembro de 2023 e disponibilidade para atuação presencial de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com possibilidade de flexibilização no horário. Ainda, a empresa informa que o trabalho remoto é aplicável somente temporariamente, dependendo das condições da pandemia na cidade e no país como um todo.



Um dos grandes diferenciais da iniciativa é a não exigência de conhecimento da língua inglesa, apesar de ser uma multinacional. Dessa forma é possível ampliar o acesso de pessoas com diferentes perfis.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como vale refeição, vale transporte, 13º salário, plano de saúde nacional, acesso ao Employee Assistance Programme (EAP) com suporte e aconselhamento legal, financeiro, psicológico e social 24 horas por dia, acesso à plataforma de e-learning da Equinor e Programa de Desenvolvimento da Língua Inglesa.

Como se inscrever

Os interessados em participar do programa de estágio Equinor deverão acessar a página da empresa no portal Eureca, disponível aqui, para cadastrar o currículo. A consultoria, que ajuda a conectar os jovens às oportunidades de trabalho, atuará em parceria com a multinacional na seleção dos candidatos.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 5 de novembro e seguirá o formato 100% virtual, com dinâmicas, entrevistas, entre outros.