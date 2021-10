Erasmo Viana diz que ator global mandou mensagem para Pugliesi: ‘Zé Mané’

Erasmo Viana, um dos participantes de ‘A Fazenda 13’, contou aos colegas de confinamento que um ator do “Porta dos Fundos” e da TV Globo mandou mensagem para Gabriela Pugliesi, ex-do confinado, dando em cima dela, quando os dois ainda eram casados. Erasmo, no entanto, não citou nomes.

“Estou doido para pegar um ‘globalzinho’ lá também, não vou nem falar o nome. O maluco maior folgado, um zé mané, ator, você deve saber quem é. Maior ramelão, chega em todas as mulheres dos caras. Na época que eu era casado, o maluco mandando para a minha ex e eu fui no show do cara, mano”, disse.

Tiago, um dos peões do reality, pediu para Erasmo dar uma dica de quem fosse, falando a primeira letra do nome. “Não vou falar, mano, porque eu vou dar muito ibope para ele. Essa parada me gerou um transtorno, o dia que eu peguei essa mensagem, dei um murro na porta e quebrei meu dedo, tinha um trampo de 70 no outro dia, perdi um trampo de 70 ‘conto’. Nunca vou esquecer”, respondeu Erasmo, que acrescentou:

“Eu fui no show do cara, ele fez ‘Porta dos Fundos’, fui lá, dei risada para caral**. Quando eu chego em casa, no outro dia pego o celular e está lá o engraçadinho com a mensagem. Quando eu vi, meu sangue subiu para a cabeça, dei um murro na porta, tenho até foto.[…] Perdi o trabalho por causa dessa por**. Eu falava: ‘Um dia eu vou trombar essa cara’. Até hoje nunca trombei ele, velho, nunca trombei ele na minha vida. Hoje em dia não vou fazer mais nada, mas assim, não sei também, o dia que eu olhar na cara dele”, relatou.

“Eu ficava rezando: ‘Quero trombar esse cara’. Fiquei com essa parada na minha cabeça durante anos, velho, e nunca encontrei esse cara, olha que a gente tem vários brothers em comum, vários. […] Ele sobe no ringue também. Sobe no ringue, não, tira onda que sobe, né, posta umas fotos lá num boxe mais ou menos. Eu falava: ‘Sou doido para um dia ter essa oportunidade'”, continuou Erasmo, dando risadas.