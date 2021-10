Erasmo Viana revela motivo de término com Gabriela Pugliesi: ‘Pegou uma conversa’

Em um bate papo com os confinados de ‘A Fazenda’, Erasmo Viana revelou o motivo do fim do seu casamento de quatros anos com Gabriela Pugliesi. Os dois se separando em fevereiro deste ano. Segundo o peão, o relacionamento chegou ao fim após a influenciadora pegar uma conversa dele com um amigo no celular.

“O fato que culminou com o nosso término foi uma pontinha, um gatilho, um vacilo meu, uma bobeira. Ela descobriu uma coisa antiga minha, um vacilo meu. Eu fui na despedida de solteiro de um amigo meu, em Salvador, com um mês do nosso relacionamento. Ela pegou meu Instagram, viu uma conversa minha com esse brother, um papo de quatro anos atrás”, contou Erasmo, em conversa com Tati Quebra Barraco e MC Gui em A Fazenda 13.

Ainda segundo Erasmo, o fato de não conseguirem engravidar também desgastou o casamento. “A gente estava no processo de um ano para ter filho, mais de um ano, na verdade, fazendo todo tipo de tratamento, gastando uma grana. Tipo assim, já estava esse lance de menino ou menina, já estava há muito tempo discutindo, já vendo um monte de coisa”, continuou.