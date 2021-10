Erika Januza posa ao lado de Ludmilla nos bastidores de série

A atriz Erika Januza psou ao lado da cantora Ludmilla nos bastidores da série Arcanjo renegado, da Globoplay. As artistas integram o elenco da segunda temporada, que marca também a estreia de Lud como atriz.

“Sarah e Diana fems de questão vindo aí! Vamos com tudo Ludmilla. Na segunda foto nossa equipe do GIT. Quem aí também está ansioso pela segunda temporada de Arcanjo Renegado 2?”, escreveu Erika na legenda. A atriz também integra o elenco de Verdades Secretas 2, onde viverá uma modelo com distúrbios alimentares.