Mais uma noite de eliminação tomou conta de “A Fazenda 13” na última quinta-feira (7). Dessa vez, Erika Schneider foi a terceira eliminada do reality rural e se despediu da disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão.

A ex-bailarina do Faustão disputou a preferência do público com Dayane Mello e o sertanejo Tiago Piquilo. A loira obteve 30,24% dos votos, enquanto a modelo teve 33,69% e o cantor liderou com folga em seus 36,07%.