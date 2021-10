eSocial: manutenção programada dos módulos web simplificados

Conforme informações oficiais do Governo, o eSocial passará por uma manutenção programada dos módulos web simplificados, inclusive o web doméstico.

Em virtude da implantação das alterações trazidas pelas Notas Técnicas NT S-1.0 nº 03/2021 e NT 2.5 nº 22/2021, a funcionalidade de folha de pagamento de outubro/21 dos módulos simplificados do eSocial. Inclusive o módulo doméstico, só estará disponível a partir do dia 25/10, informa o site oficial do portal eSocial.



Outubro marca a entrada da folha de pagamento de novos grupos no eSocial

Conforme site oficial, outubro marca a entrada da folha de pagamento de novos grupos no eSocial e das alterações trazidas pelas Notas Técnicas NT S-1.0 nº 03/2021 e NT 2.5 nº 22/2021.

Sendo assim, para a atualização do eSocial, algumas funcionalidades estarão indisponíveis até o dia 25/10.

Módulos web simplificados de pessoas físicas e jurídicas, inclusive doméstico

Conforme o portal do sistema informa, a folha de pagamento do mês de outubro/2021 de todos os módulos web simplificados (com vencimento em 07 de novembro) estará temporariamente indisponível durante o período de manutenção, com previsão de retorno no dia 25/10.

Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas

Isso inclui o módulo web doméstico, o aplicativo do Empregador Doméstico para celular, o módulo web MEI – Microempreendedor Individual, e o módulo para o Segurado Especial.

As folhas dos demais meses poderão ser usadas normalmente

As folhas dos demais meses, bem como as outras ferramentas do sistema, estarão disponíveis e poderão ser usadas normalmente, ressalta o site oficial do portal eSocial.

Web service – não será possível encerrar as folhas de pagamento da competência outubro/21

Além disso, o portal eSocial informa que durante o período de manutenção programada, não será possível encerrar as folhas de pagamento da competência outubro/21.

A liberação está prevista para o próximo dia 25/10

No entanto, o portal ressalta que a liberação está prevista para o próximo dia 25/10. Os empregadores MEI ou Segurados Especiais que prestam suas informações de folha por meio do WS conseguirão transmitir eventos de remuneração. Porém, não irão encerrar a folha de outubro/21, informa o portal oficial do eSocial.

É importante que todas as empresas mantenham em dia os envios ao eSocial. Visto que é uma obrigatoriedade de todos, de acordo com as fases de implementação de cada grupo. O eSocial representa (e objetiva) a substituição de 15 obrigações fiscais. Portanto, é importante que a empresa acompanhe informações oficiais, bem como, possíveis alterações nas previsões do cronograma do sistema.