eSocial: tabelas de cadastros e eventos

Confira as tabelas iniciais, cadastrais e de eventos periódicos e não periódicos do sistema eSocial. Saiba mais detalhes!

eSocial: tabelas iniciais, envio dos eventos periódicos e não periódicos, exclusão e retorno dos eventos

De acordo com informações do MOS, as empresas já estão habituadas com o fato de que os eventos do eSocial são enviados por tabelas específicas, já que o sistema já está abrangendo todos os grupos. Sendo assim, confira a que se refere cada tabela e seu respectivo código.

Importante ressaltar que as tabelas do eSocial são organizadas por tabelas iniciais (cadastrais), envio dos eventos periódicos e não periódicos, exclusão e retorno dos eventos.

Sendo assim, é fundamental os envios dos eventos nas datas corretas para que a empresa mantenha o eSocial em dia e não corra o risco de ser multada ou faltar com outras obrigações com o Fisco. Confira as informações sobre os eventos do sistema.

Tabelas de cadastros e envios de eventos periódicos

S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

S-1010 – Tabela de Rubricas

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

S-1200 – Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social

S-1202 – Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS

S-1207 – Benefícios – Entes públicos

S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

S-1270 – Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos

S-1298 – Reabertura dos Eventos Periódicos

S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos

Cadastros e movimentações

S-2190 – Registro Preliminar de Trabalhador

S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

S-2205 – Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

S-2206 – Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária

S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho

S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador

S-2230 – Afastamento Temporário

S-2231 – Cessão/Exercício em outro Órgão

S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho – Agentes Nocivos

S-2298 – Reintegração/Outros provimentos

S-2299 – Desligamento

S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início

S-2306 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Alteração Contratual

S-2399 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Término

S-2400 – Cadastro de Beneficiários – Entes Públicos

S-2405 – Alteração de Dados Cadastrais do Beneficiário – Entes Públicos

S-2410 – Cadastro de Benefícios Ente Público

S-2416 – Alteração do Cadastro de Benefícios – Entes Públicos

S-2418 – Reativação de Benefícios

S-2420 – Cadastro de Benefícios – Entes Públicos – Término

Exclusão de eventos e tabelas de retornos

S-3000 – Exclusão de Eventos

S-5001 – Informações das contribuições sociais consolidadas por trabalhador

S-5002 – Imposto de Renda Retido na Fonte

S-5003 – Informações do FGTS por Trabalhador

S-5011 – Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte

S-5013 – Informações do FGTS consolidadas por contribuinte