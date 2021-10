Especial Nordestino: a trajetória de Roberto Firmino de Alagoas à Europa

Roberto Firmino Barbosa de Oliveira começa sua história no futebol ainda na infância. O alagoano, de 30 anos, sempre teve brilho nos olhos para ser um jogador profissional. Filho de família humilde, Firmino cresceu em um dos bairros mais violentos de Maceió, no entanto, ele tinha a vantagem de morar próximo do estádio Rei Pelé.