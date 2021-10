Especial Nordestinos: a autenticidade tornou Thaynara OG uma das maiores na web

Thaynara Oliveira Gomes, mas conhecida como Thaynara OG, é atriz, apresentadora, influenciadora digital, youtuber, advogada e além de tudo isso, a dona do bordão “Kiu”. A maranhense, de 29 anos, conquistou uma legião de fãs em 2015, com vídeos cheios de carisma no “finado” Snapchat.

Nordestina raiz e que não troca seu sotaque por nada, Thaynara é daquelas que sente orgulho de ser “cria” de São Luís do Maranhão. “Minha cidade é Ilha de Encantos, Atenas Brasileira, Cidade dos Azulejos, Patrimônio do mundo, Capital da poesia! Vocês já pensaram na sorte que é nascer aqui? Neste ano, quis vestir meu orgulho e estampar pro mundo o meu lugar preferido. Escolhi alguns dos pontos da cidade e fiz da sua beleza meu cenário, da sua poesia, minha inspiração. A cidade que a cada rua traz a glória de sua história, guarda fôlego, soprando rumo ao futuro de muitas memórias que ainda hei de viver”, escreveu a influenciadora em seu perfil no Instagram.

Carreira na televisão

Thaynara fez sua estreia na TV como apresentadora especial do TVZ, em 2017. Logo depois de ter brilhado na atração, foi convidada para alguns outros como: “Saia Justa”, “Minha Vida É Kiu: Partiu Viagem” e “Chef ao Pé do Ouvido”, no GNT, e o quadro ‘Kiu da Thay’, no programa “Daqui”, da TV Mirante, afiliada da Rede Globo em São Luís.

Foto: Reprodução | Instagram



Responsabilidade social

A maranhense cheia de autenticidade é considerada uma das maiores influenciadoras digitais do país e ela utiliza de toda essa visibilidade para também abordar uma responsabilidade social. O tamanho foi tanto que Thaynara foi nomeada embaixadora do UNICEF no Brasil no dia 8 de dezembro de 2020.



Vida pessoal

Se tratando de vida a dois a influenciadora digital prefere ficar um pouco mais “off”. Em setembro de 2018 ela assumiu um relacionamento com o cantor Gustavo Mioto e entre idas e vindas, os dois estão juntos até o presente momento.

Para o podcast “Calcinha Larga”, a artista falou sobre sua relação com o sertanejo que é cinco anos mais novo que ela e falou que a “inexperiência” do cantor é o que pesa no namoro. Mas com terapia eles têm conseguido se entender. Foto: Reprodução | Instagram