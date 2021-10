Especial Nordestinos: conheça Paulo Moreira, quadrinista nascido e criado na Paraíba

Conhecido Brasil à fora e até mesmo repostado por estrelas globais, Paulo Moreira traz as situações do dia a dia para os seus quadrinhos, sempre com um teor cômico – mas sem as críticas políticas de lado. A história de Paulo com o desenho começou muito antes dele ser reconhecido na internet: durante a infância, a paixão pela arte surgiu e continuou presente ao longo de sua vida.

Paulo Moreira, ilustrador e influenciador digital de 29 anos, sempre teve facilidade para se expressar através dos desenhos. Ainda quando criança, vivia com as mãos na massa ao copiar silhuetas na frente da TV e chegou a ser matriculado pela mãe em um curso de pintura em tela. Ou seja, estímulos nunca lhe faltaram. Em entrevista ao jornal A UNIÃO, o artista revelou que tudo mudou quando chegou o momento de decidir o que estudar na faculdade: “Desenhar sempre foi um hobby até o ensino médio, quando tive que escolher um curso superior e entrei para Mídias Digitais”.

Quando tinha a ilustração como passatempo, Paulo hesitava em publicar ou mostrar para alguém as suas produções, pois, segundo ele, não acreditava que as situações retratadas tinham graça para outras pessoas – além dele mesmo. “Quando entrei no curso de Mídias Digitais e me deparei com tanta gente que também criava, me senti motivado a postar e divulgar mais as minhas coisas”, citou. A partir desse despertar, ele criou uma página no Facebook e começou a compartilhar a sua arte: “Percebi que era o que eu gostava de fazer de verdade e criei também um perfil no Instagram e no Twitter. Quando me dei conta, estava só fazendo as tirinhas”.

Apesar de ter optado inicialmente por estudar Mídias Digitais, o quadrinista trancou o curso para começar um novo e conforme mandava o seu coração, se matriculou em Design Gráfico. Ele não só se formou como publicou uma história de quadrinhos autoral, a ‘Operação Dragão Negro’, para o Trabalho de Conclusão de Curso. A publicação dos quadrinhos deu-se através de uma plataforma de financiamento coletivo, onde o artista percebeu que muitos admiravam o seu trabalho. “Sempre pensava em criar, mas nunca tinha coragem de fazer. Quando abri para receber as colaborações financeiras, percebi que muita gente curtia o meu trabalho. Foi uma época em que eu produzi mais tirinhas, entre 2017 e 2018, quando fui para a CCXP pela primeira vez, em São Paulo”, afirmou.

Comic Con Experience

Ao participar da Comic Con Experience (CCXP), Paulo, que nunca havia saído do Nordeste, se deparou com uma grande receptividade do público no evento. “Quando cheguei por lá, vi que muita gente conhecia meu trabalho já que, na minha cabeça, era mais o pessoal daqui com quem eu sentia que me comunicava mais diretamente. Mas ali eu percebi que o negócio era maior do que eu imaginava”, comentou para o A UNIÃO.

“Quando cheguei na CCXP fui organizando minhas coisas, quando sentei na cadeira já começaram a formar uma fila e muita gente conversava comigo com intimidade, como se já me conhecesse pessoalmente”, relembrou o artista, que revelou que já aconteceu de uma senhora chorar ao conhecê-lo: “Ela contou que uma amiga da filha dela gostava muito das minhas tirinhas e que elas a ajudavam muito. Esse tipo de retorno é o que mais vale a pena e incentiva. É muito bom ter esse contato nas redes sociais, mas ver ao vivo é muito mais forte”.

O reconhecimento veio com tudo!

No final do ano de 2018, o autor de ‘Mar Menino’ passou a receber propostas de parceria com marcas para publicação em suas páginas: “Aos poucos o trabalho com as tirinhas foi tomando conta do meu tempo”. Outro ponto alto da carreira do paraibano foi quando o global Will Smith repostou uma de suas ilustrações no Instagram e o marcou na publicação. “Achei que a conta não era realmente dele, mas depois vi que ele não só postou como marcou o meu perfil. Foi muito massa porque eu gosto muito dos trabalhos que ele faz”, disse Paulo.