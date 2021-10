Especial Nordestinos: pernambucano Tiago Medeiros se destaca por irreverência no GE

Quando Tiago Medeiros virou um dos destaques da Globo na cobertura das Olimpíadas de Tóquio, não foi uma surpresa para quem morava em Pernambuco. O sucesso absoluto do jornalista já era conhecido pelos pernambucanos, e foi justamente isso que o capacitou à cobertura nacional.

O jornalista de 41 anos, natural de Recife, começou a carreira em 2004, já na Globo Nordeste, filial da TV Globo em Recife. Iniciou como produtor e seguiu para o GE.com. Quando foi para o vídeo, como repórter, Tiago já ganhou destaque pelo jeito irreverente, sem perder a capacidade de informar.

Assumiu a apresentação do Globo Esporte em 2019 e a descontração gerou momentos icônicos que viraram memes – e fizeram o jornalista ser conhecido para além de Recife. Primeiro a expressão “minha joia”, que virou um bordão do jornalista e o aproximou ainda mais do público.

Em um sábado, no final da apresentação do Globo Esporte, Medeiros telefonou para a mãe ao vivo para saber o que tinha para almoçar. E teve mais. O apresentador imitou o ex-BBB Gil do Vigor, que também é pernambucano; já entrou de bike ao vivo e também mostrou seus dotes de cantor.

Com Tiago, o GE local virou sucesso de audiência, com índices acima dos 15 pontos em Pernambuco. Rompendo a bolha

Em 2021, foi o ano de Tiago romper a bolha estadual. Deixou de ser conhecido apenas pelos pernambucanos – e pelos usuários de redes sociais que se divertiam com seu jeito – e também pelo público nacional.

Isso porque o apresentador foi escalado pela Globo para cobrir as Olimpíadas de Tóquio e ganhou destaque nas entradas ao vivo, tanto na TV aberta quanto no SporTV. Tiago foi responsável por reportagens sobre os bastidores dos Jogos, sem com o bom humor e leveza característicos.

A cobertura nas Olimpíadas rendeu ao jornalista a oportunidade de apresentar dois outros programas da Globo: o Globo Esporte Rio de Janeiro e o Esporte Espetacular.